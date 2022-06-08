دي مايو يستنكرتهديدات ميدفيديف بالقضاء على معارضي روسيا

(أنسامد) - يونيو 8 - روما - وصف وزير الخارجية الروسي لويجي دي مايو، أمس الثلاثاء، تهديدات الرئيس الروسي السابق ورئيس الوزراء الروسي السابق دميتري ميدفيديف "بالقضاء على" معارضي روسيا بأنها"خطيرة للغاية" وتؤجج حملة الكراهية.



وأضاف "تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ميدفيديف بأنه "يكره" المعارضين ، الذين وصفهم بـ "الأوغاد والمنحطون" ، هي "كلمات غير مقبولة ، تقلقنا بشدة أيضًا لأنها تأتي من نائب رئيس مجلس الأمن الروسي".



وتابع "إنها ليست علامة حوار ، وليست انفتاحًا على وقف إطلاق النار، وليست محاولة لإيجاد السلام، لكنها كلمات لا لبس فيها للتهديد تجاه أولئك الذين يسعون بإلحاح إلى السلام". (أنسامد).



