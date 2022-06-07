ماتاريلا : إيطاليا مدعوة لإقرار السلام في أوكرانيا

(أنسامد) - يونيو 7 - روما - قال الرئيس سيرجيو ماتاريلا إن إيطاليا مدعوة لإقرار السلام في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.



وأضاف الرئيس الإيطالي ماتاريلا - في احتفال بمناسبة الذكرى العشرين لسلاح الكارابينيري (قوات الدرك الوطني الإيطالية) - "الحرب التي شنها الاتحاد الروسي ضد أوكرانيا تقوض أسس التعايش في العالم".



وإستطرد "إنه التزام كبير، الذي نحن مدعوون إليه، من أجل إقرار السلام والأمن والتقدم".



وتابع "أنا متأكد من أن سلاح (الكارابينيري) سيكون قادرا على تأكيد عمله باستمرار وسيكون جزءاً مهماً من الجهد الوطني المستمر".



(أنسامد).



