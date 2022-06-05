قلق في إيطاليا من ارتفاع تدفقات المهاجرين من أفريقيا

(أنسامد) - يونيو 5 - روما - قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، أول أمس الجمعة، إنها تشعر بالقلق من وصول المزيد من المهاجرين من شمال أفريقيا إلي إيطاليا بسبب أزمة الحبوب التي أشعلتها حرب أوكرانيا.



وأضافت "حوالي 300 مليون شخص معرضون لخطر الفقر والجوع، ويجب علينا بالضرورة أن نعتقد أنه ستكون هناك زيادة في تدفقات (المهاجرين)، وكذلك في بلدان أخرى وليس فقط في إيطاليا".



واستطردت لامورجيزي "كانت هناك زيادة بنسبة 286٪ في قبرص، بينما سجلنا زيادة بأكثر من 30٪ في إيطاليا، حيث وصل حوالي 20.000 شخص منذ بداية العام، محذرة "ما لم يتمكنوا من تحرير صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود، يجب أن نتوقع تدفقا أكبر".



وفي تصريح لقناه Skytg24، شددت لامورجيزي على أن العمل الدبلوماسي بشأن أوكرانيا يجب أن يستمر "بقوة متزايدة"، مضيفة أن "القادة الأوروبيين ورئيس وزرائنا يتدخلون بكل الطرق وعلى جميع المستويات في المجلس الأوروبي للتوصل إلى برنامج من شأنه جلب السلام في ذلك البلد في أقرب وقت ممكن". (أنسامد).



