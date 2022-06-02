الرئيس سيرجيو ماتاريلا يحيي احتفالات يوم الجمهورية الايطالية

(أنسامد) - يونيو 2 - روما - شارك الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في احتفالات العيد 76 ليوم الجمهورية الموافق 2 يونيو حيث وضع اكليلاً من الزهور محاطاً بألوان العلم الإيطالي.



وحضر الإحتفالات رئيس الوزراء ماريو دراجي ووزير الدفاع لورينزو جويريني ورؤساء الشيوخ والبرلمان.



وتواكب مع الإحتفالات عرضاً جوياً وأخر أرضيا الذي عاد اليوم بعد سنوات التوقف بسبب تفشي وباء كوفيد-19 .



يُصادف الثاني من يونيو، يوم الجمهورية الإيطالية حيثُ يُحتفل بِهِ في إيطاليا كل عام، لاعتباره يوماً تاريخياً يُخلد ذكرى الاستفتاء الدُستوري الإيطالي عام 1946، وَالذي دُعيَ فيه الإيطاليون إِلى صناديق الاقتراع لاتخاذ قرار بشأن شكل الحكومة بعد الحرب العالمية الثانية وَسُقوط الفاشية الإيطالية. (أنسامد).



