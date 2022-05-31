دراجي: يجب أن توافق كييف على أي خطة سلام مع روسيا
مطالب برفع القيود على المنظمات الدولية والأممية في ليبيا
أدنوك للحفر توقع اتفاقية للاستحواذ على حفارتين بحريتين
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا-صيف مبكر ..هانيبال يرفع الحرارة إلى 34 درجة
استقبال أوركسترا كالوش الأوكراني الفائز في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في تورينو
الدورة 66 لمهرجان يوروفيجن للاغنية في تورينو
إيطاليا..عودة إحتفالات الأول من مايو
إيطاليا.. لقاحات كوفيد-19..تجنب 150 ألف حالة وفاة
إحتراق فيلا الأقلية الروسية في إيطاليا علي بحيرة كومو علي أرض يملكها المذيع فلاديمير سولوفيف القريب من بوتن