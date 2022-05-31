دراجي: يجب أن توافق كييف على أي خطة سلام مع روسيا

(أنسامد) - مايو 31 - روما - قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إنه من الضروري أن توافق كييف على أي خطة سلام مع روسيا حتي يصبح السلام مستداماً.



وأضاف في بروكسل في القمة الأوروبية " أنه لا يجب أن يربح بوتين الحرب في أوكرانيا".



كما طالب بالمحافظة علي الوحدة الأوروبية بشأن العقوبات المفروضة علي موسكو مؤكدا" إيطاليا توافق على حزمة العقوبات طالما لا توجد اختلالات بين الدول الأعضاء".



وأعرب عن شكوكه حول جدوى الاتصالات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خاصة و" أنها تظهر أنه لا يريد السلام ".



وأكد "المواجهة ضرورية مع بوتين لحل مشكلة القمح والأمن الغذائي وأن خطر وقوع كارثة غذائية حقيقي وأنه لم يكن هناك حل فيجب أن يكون واضحاً أن بوتين هو المسؤول". (أنسامد).



