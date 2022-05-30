مهاجرون يقضون ليلتهم العاشرة على متن السفينة أوشن فايكنج

(أنسامد) - مايو 30 - روما - قالت منظمة "إس أو إس ميدترانيه" إن بعضا من بين 296 شخصًا تم إنقاذهم بواسطة السفينة "أوشن فايكنج" قضوا ليلتهم العاشرة على متن السفينة.



وكتبت "إس أو إس ميدترانيه" في صفحتها بموقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي أن الأطفال والنساء والرجال لا زالوا محرومون من إمكانية مغادرة السفينة، منوهة إلى أنهم في حاجة إلى ملاذ آمن الآن.



تتواجد سفينة الانقاذ الإنسانية حاليًا على بعد أميال قليلة من سواحل مدينة سيراكيوز ‏الإيطالية. من بين المتواجدين على متن السفينة أيضًا رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر فقط. (أنسامد).



