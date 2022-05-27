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سالفيني: علينا فعل كل شيء من أجل أوكرانيا وليس إرسال الأسلحة
    (أنسامد) - مايو 27 - روما - أكد زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني أن أقوى سلاح يتم تقديمه إلى أوكرانيا هو الدبلوماسية وليس الصواريخ أو الرؤوس الحربية.

    وأضاف سالفيني، خلال منتدى عقدته وكالة "أنسا" : "نرسل المساعدات لإنقاذ الأرواح"، مشيرا إلى أن الدفاع عن المصلحة الوطنية يتطلب فعل كل شيء لتجنب إرسال المزيد من الأسلحة.

    وتابع، "لا أعول على الحديث عن إرسال أسلحة، بل أعول على إرسال دبلوماسيين"، معبرا عن أمله في ألا يكون هناك تصويت جديد على إرسال أسلحة.

    وشدد سالفيني على أن حزبه يؤكد موقفه أن أقوى سلاح هو الدبلوماسية، لافتا إلى أن التفكير بهذه الطريقة يأتي في مصلحة رئيس الوزراء ماريو دراجي. (أنسامد).

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