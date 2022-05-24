أوكرانيا: دراجي وبيتكوف يبحثان تفادي أزمة الغذاء

(أنسامد) - مايو 24 - روما - التقى رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي ، مع رئيس وزراء جمهورية بلغاريا ، كيريل بيتكوف الذي يقوم بزيارة رسمية إلي إيطاليا.



ودارت مباحثات دراجي-بيتكوف حول آخر تطورات الأوضاع في أوكرانيا والحاجة إلى تجنب أزمة الغذاء المستمرة، وعملية توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل بلدان غرب البلقان وزيادة توطيد العلاقات الثنائية والتعاون.



وكانت ايضاً أسعار الطاقة أهم موضوع للمحادثات بين الزعيمين خلال اجتماعهما الذي استمر لساعة في روما.



وأدى الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع كبير في أسعار الغاز الطبيعي، الأمر الذي قاد إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والتصنيع في أوروبا. وقبل بدء الصراع، كانت روسيا أكبر مورد للغاز الطبيعي لأوروبا. (أنسامد).



