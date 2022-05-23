إيطاليا : مصرع شخصين في تصادم طائرة خفيفة

(أنسامد) - مايو 23 - روما - وقع حادث تصادم، صباح الأحد، أثناء تحليق اثنين من الطائرات الخفيفة في مدينة تراني الإيطالية، على بعد 50 كيلومترًا شمال مدينة باري، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة شخص آخر.



تحطمت طائرة ومات الشخصان اللذان كانا على متنها.



فيما قام قائد الطائرة الأخرى بعملية هبوط اضطراري على أرض زراعية ليست بعيدة عن موقع تحطم الطائرة الأولى، ما تسبب في إصابته. وتم نقل الطيار المصاب إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية. (أنسامد).



