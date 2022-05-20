Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
وزيرا خارجية تركيا وإيطاليا يبحثان الوضع في ليبيا بنيويورك
    (أنسامد) - مايو 20 - روما - بحث الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مع وزيري خارجية تركيا وإيطاليا بنيويورك تطورات الوضع في ليبيا وعدة قضايا أخرى.

    وأفاد المكتب الصحفي لغوتيريش، أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ووزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو ناقشا على هامش منتدى مراجعة الهجرة الدولية في الأمم المتحدة بنيويورك الوضع في ليبيا وأوكرانيا وسوريا وأفغانستان.

    كما التقى غوتيريش أيضًا وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو وناقش معه الأزمة في ليبيا وأوكرانيا والأمن الغذائي. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إيطاليا-صيف مبكر ..هانيبال يرفع الحرارة إلى 34 درجة

    ألبوم الصور