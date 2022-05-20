وزيرا خارجية تركيا وإيطاليا يبحثان الوضع في ليبيا بنيويورك

(أنسامد) - مايو 20 - روما - بحث الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مع وزيري خارجية تركيا وإيطاليا بنيويورك تطورات الوضع في ليبيا وعدة قضايا أخرى.



وأفاد المكتب الصحفي لغوتيريش، أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ووزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو ناقشا على هامش منتدى مراجعة الهجرة الدولية في الأمم المتحدة بنيويورك الوضع في ليبيا وأوكرانيا وسوريا وأفغانستان.



كما التقى غوتيريش أيضًا وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو وناقش معه الأزمة في ليبيا وأوكرانيا والأمن الغذائي. (أنسامد).



