مصر: تعيين متحدث الرئاسة سفيرا فوق العادة لدى إيطاليا

(أنسامد) - مايو 19 - روما - أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين عدد من السفراء بديوان عام وزارة الخارجية، وتعيين سفراء جدد في عدد من الدول، فضلا عن تعيين عدد من السفراء كقنصل عام.



وشهدت الحركة الدبلوماسية تعيين السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة إيطاليا وغير مقيم لدى جمهورية سان مارينو، والسفير عاصم محمد حنفي محمود، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة الصين وغير مقيم لدى منغوليا، والسفير شريف محمود سيد عيسى، سفيرًا فوق العادة مفوضًا، لدى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. (أنسامد).



