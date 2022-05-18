كونتي : إيطاليا قدمت لكييف ما يكفي من الأسلحة

(أنسامد) - مايو 18 - روما - أكد زعيم الحزب السياسي الإيطالي "حركة الخمس نجوم (M5S)" ورئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي، أن إيطاليا قدمت لكييف ما يكفي من الأسلحة، وعليها أن توقف المزيد من شحنات الأسلحة لمساعدة الدفاع الأوكراني ضد الغزو الروسي.



وقال كونتي ""انتهينا من عمل المجلس الوطني وكانت هناك مناقشة مستفيضة ونؤكد تقييمنا".



وأضاف "هذه مرحلة جديدة يجب أن تكون فيها إيطاليا هي القائد في الضغط من أجل التفاوض (بين كييف وموسكو).



واستطرد " لقد قامت إيطاليا بالفعل بدورها".



وقد اعترض كل من M5S وحزب الرابطة اليمينية على ارسال شحنات أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، لكن الحكومة عازمة على الموافقة عليها.



(أنسامد).



