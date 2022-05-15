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إيطاليا : خطة لذبح الخنازير البرية بسبب حمى الخنازير
وكيل وزارة الصحة :عدد الخنازير مرتفع جدا في بعض المناطق
    (أنسامد) - مايو 15 - روما - كشف وكيل وزارة الصحة الإيطالية، أندريا كوستا، أن الحكومة تعمل على خطة لإعدام الخنازير البرية، بعد اكتشاف العديد من حالات الإصابة بحمى الخنازير في روما، ومع تزايد تعديها على المناطق السكنية أثناء قيامها بالبحث عن الغذاء، خاصة في العاصمة.

    وقال كوستا في تصريحات لوكالة انسا : "خطة الاعدام الانتقائي للخنازير البرية قادمة"، مضيفا أن الخطة يجري إعدادها من قبل وزارة الصحة ومعهد حماية البيئة ISPRA جنبًا إلى جنب مع المناطق المتضررة من تفشي حمى الخنازيرفي ليجوريا، بيدمونت ولاتسيو.

    وتابع كوستا أنه ستكون هناك حاجة إلى ذبح الخنازير البرية حتى بدون مشكلة حمى الخنازير، مشيرا "علينا تقليل عدد الخنازير لحماية زراعتنا وتجنب المخاطر على سلامة المواطنين". (أنسامد).

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