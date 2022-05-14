دراجي : جنوب إيطاليا له دور كبير في تنويع مصادر الطاقة

(أنسامد) - مايو 14 - روما - قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الجمعة، إن المناطق الجنوبية في إيطاليا يمكنها أن تقوم بدور رئيسي في عملية تنويع مصادر الطاقة، في وقت يسعى فيه البلد إلى إنهاء اعتماده على الغاز الروسي وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة للقيام بدوره في مكافحة أزمة المناخ.



وأضاف دراجي في مؤتمر "نحو الجنوب" : لقد أظهرت الحرب في أوكرانيا خطورة اعتمادنا على الغاز الروسي، مشيرا إلى أن إيطاليا تحركت بأقصى سرعة لتنويع إمدادات الغاز وما زالت تتحرك في هذا الإطار.



وتابع : وفي نفس الوقت، نقوم بتسريع ;وتيرة تطوير مصادر الطاقة المتجددة لتحسين استدامة نموذج الإنتاج لدينا.



تستورد إيطاليا جميع احتياجاتها من الغاز تقريبًا، وتأتي 40% من هذه الواردات من روسيا. ووقعت الحكومة مؤخرا اتفاقيات مع الجزائر وأنجولا وجمهورية الكونغو لتعزيز إمدادات الغاز من هذه الدول وسط مخاوف من احتمال انقطاع الإمدادات من روسيا. (أنسامد).



