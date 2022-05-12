دراجي يدعو الأمريكيين والروس للحوار من أجل السلام

(أنسامد) - مايو 12 - روما - دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الأربعاء في واشنطن، الولايات المتحدة وروسيا إلى الموافقة على الجلوس حول "طاولة السلام" نفسها لإيجاد مخرج من الحرب في أوكرانيا.



وقال دراجي للصحفيين في اليوم التالي للقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن "هناك جهد يجب أن يُبذل للجلوس الى طاولة (المفاوضات) وهو جهد يجب أن يبذله جميع الحلفاء، ولكن على وجه الخصوص بالطبع روسيا والولايات المتحدة".



وأضاف "نحتاج إلى طاولة نضم إليها الجميع، وأوكرانيا هي بالتأكيد الفاعل الرئيسي على هذه الطاولة"، مؤكدًا أن السلام يجب يكون "مقبولًا من الأوكرانيين".



ودعا ماريو دراجي، إلى استئناف الحوار بمشاركة الأمريكيين، واعتبر أن من الضروري "استئناف وتكثيف الاتصالات على جميع المستويات".



(أنسامد).



