دراجي وبايدن يؤكدان من واشنطن وحدتهما في مواجهة روسيا

(أنسامد) - مايو 11 - روما - عبّر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماع في البيت الأبيض الثلاثاء عن وحدة موقفهما الداعم لأوكرانيا في مواجهة روسيا.



وقال بايدن لدراجي وقد جلس بجانبه في المكتب البيضاوي بحضور صحافيين "كنت صديقًا جيدًا وحليفًا عظيمًا".



من جهته، أكّد رئيس الحكومة الإيطالية أنّ غزو روسيا لأوكرانيا "عزّز" الروابط بين الولايات المتحدة وإيطاليا، وعلى نطاق أوسع بين الولايات المتحدة وأوروبا.



ورغم وصفه ما تفعله روسيا في أوكرانيا بأنه "مذبحة"، قال دراجي إنّ الوقت قد حان "للتفكير بعمق" بشأن ترتيب وقف لإطلاق النار.



وأضاف "يريد الناس التفكير في إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار والبدء في الانخراط في مفاوضات ذات مصداقية".



وتوقّع دراجي حدوث "تغييرات جذرية" في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنّه سيتعيّن عليه تعزيز علاقاته.



وقال بايدن إنّ "وجود اتحاد أوروبي قوي هو في مصلحة الولايات المتحدة"، حتى لو شكّل ذلك "منافسة"، مشددا على أنّ "هذا الأمر في مصلحة الجميع". (أنسامد).



