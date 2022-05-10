دراجي يسافر إلى واشنطن للقاء بايدن في البيت الأبيض

(أنسامد) - مايو 10 - روما - توجه رئيس الوزراء ماريو دراجي إلى واشنطن حيث سيلتقي برئيس الولايات المتحدة جو بايدن في البيت الأبيض اليوم .



وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن "الاجتماع سيركز على التنسيق مع الحلفاء بشأن إجراءات دعم السكان الأوكرانيين ومواجهة العدوان الروسي غير المبرر".



كما سيناقش الزعيمان العلاقات الثنائية الممتازة والتأكيد على متانة الروابط عبر الأطلسي.



وأشار البيان "سيتم تناول التعاون في إدارة التحديات العالمية، من أمن الطاقة إلى مكافحة تغير المناخ ، ومن الانتعاش الاقتصادي إلى تطوير الأمن عبر الأطلسي.".



وأضاف "كما سيتبادل الزعيمان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والاستعدادات قبل المؤتمر. قمة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي في يونيو ". (أنسامد).



