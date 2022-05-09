الرئيس الإيطالي : روسيا شنت حربا وحشية ضد أوكرانيا

(أنسامد) - مايو 9 - روما - صرح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الأحد، أن روسيا شنت حربا وحشية ضد أوكرانيا، وذلك بمناسبة الاجتماع الوطني لوحدات "ألبيني"، وهي وحدات المشاة الجبلية في الجيش الإيطالي.



وقال ماتاريلا : في هذه الأيام، التي شهدت عنف ووحشية الحرب التي شنتها روسيا الاتحادية في أراضي أوكرانيا، لا يسعنا إلا أن نتذكر بشكل خاص الجنود الإيطاليين الذين كانوا ضحايا الحرب العالمية الثانية.



وتابع : نكرس هذا اليوم لذكراهم وتضحياتهم وتضحيات كل الذين سقطوا في صفوف قواتنا المسلحة، ولمشاعر السلام التي نضجت بشكل مؤلم في ذلك الصراع والتي أعادت لنا أوروبا بدون حروب لأكثر من نصف قرن.



(أنسامد).



