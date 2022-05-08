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دي مايو : إيطاليا تقف إلى جانب إسرائيل ضد الإرهاب
    (أنسامد) - مايو 8 - روما - قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن إيطاليا تقف إلى جانب إسرائيل ضد الإرهاب، بعد هجوم جديد يوم الخميس قتل فيه ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة.

    وأشار "هجوم همجي على إسرائيل، في اليوم الذي احتفلت فيه باستقلالها"، معبرا "عن تعاطفه مع ضحايا هذا العنف غير المقبول وأسرهم".

    وأكد دي مايو أن "إيطاليا تقف إلى جانب إسرائيل وشعبها في محاربة الإرهاب". (أنسامد).

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