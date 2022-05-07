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وزيرإيطالي : إرسال أسلحة إلى أوكرانيا وفقا لتصويت البرلمان
    (أنسامد) - مايو 7 - روما - قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، الجمعة، إن إيطاليا ترسل أسلحة إلى أوكرانيا وفقًا لتفويض برلماني تم التصويت عليه من قبل جميع الأحزاب السياسية الإيطالية تقريبًا.

    وأضاف أن الحكومة تعمل على دعم أوكرانيا وفقًا للإشارات التي قدمها البرلمان بقرار تم التصويت عليه بأغلبية كبيرة، إن لم يكن بالإجماع تقريبًا، والذي ألزم الحكومة، من بين أمور أخرى، بدعم المقاومة الأوكرانية بعتاد عسكري وأنظمة أسلحة دفاعية.

    وتابع جويريني : هذا ما نقوم به، بالشحنات التي قدمناها حتى الآن، مع دول أوروبية أخرى، إلى جانب دول حليفة، وعلى أساس التفويض الذي تلقيناه من البرلمان. (أنسامد).

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