رئيس الوزراء الإيطالي : أوكرانيا تستحق كل دعمنا

(أنسامد) - مايو 6 - روما - صرح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الخميس، أن أوكرانيا تستحق كل الدعم الذي يمكن أن تقدمه إيطاليا والمجتمع الدولي بعد الغزو الروسي لأراضيها.



وقال دراجي، أمام مؤتمر المانحين الدولي رفيع المستوى لأوكرانيا إنه سعيد لتمكنه من إعلان أن روما زادت تمويلها لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين من حوالي 500 مليون يورو إلى أكثر من 800 مليون يورو.



وتابع : أوكرانيا تستحق كل الدعم الذي نستطيع أن نقدمه لها، منوها أن إيطاليا ستستمر في القيام بدورها.



وأشار دراجي، إلى أن " الحرب في أوكرانيا تسببت في كارثة إنسانية، حيث غادر ملايين الأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، البلاد بحثًا عن ملاذ في الاتحاد الأوروبي. لذا يجب أن نساعد أوكرانيا". (أنسامد).



