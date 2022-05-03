دراجي:حرب أوكرانيا من أخطر الأزمات أمام الإتحاد الأوروبي

(أنسامد) - مايو 3 - روما - أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي ان الحرب في أوكرانيا من أخطر الأزمات التي يواجهها الإاتحاد الأوروبي.



وقال رئيس الوزراء "الحرب في أوكرانيا تضع الاتحاد الأوروبي في مواجهة واحدة من أخطر أزماته في التاريخ، أزمة إنسانية وأمنية وطاقية واقتصادية ".



و أضاف دراجي الذي يتحدث لأول مرة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج: "إيطاليا، كدولة مؤسِّسة للإتحاد الأوروبي، كدولة تؤمن إيمانا عميقا بالسلام، مستعدة للإلتزام على خط المواجهة للتوصل إلى حل دبلوماسي".



كما دعا رئيس وزراء إيطاليا الي عقد إجتماع طارئ لأوروبا لبحث إرتفاع تكاليف الطاقة، مشيراً الي أنه بمقدور الدول الأوروبية استيراد الطاقة من أفريقيا والشرق الأوسط.



وعلي صعيد اخر، أكد علي دعم إيطاليا لانضمام 8 دول إلى الاتحاد الأوروبي بينها أوكرانيا.



وأضاف أن إيطاليا تدعو لمؤتمر يناقش الاستثمار في الدفاع.



(أنسامد).



