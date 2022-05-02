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روسيا:تصريحات الإعلام الإيطالي تجاوزت المعايير الدبلوماسية
    (أنسامد) - مايو 2 - روما - قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن تصريحات بعض السياسيين الإيطاليين ووسائل الإعلام الإيطالية تجاوزت المعايير الدبلوماسية والصحفية.

    وأضاف لافروف في تصريحات لقناة Rete 4 الإيطالية : إيطاليا تقف في الصف الأول بين أولئك الذين يتبنون ويروجون لعقوبات معادية لروسيا.

    لقد كان ذلك مفاجئا لنا.

    وتابع : بدا لنا أن إيطاليا بفضل تاريخها يمكنها التمييز بين الأبيض والأسود. (أنسامد).

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