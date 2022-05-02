روسيا:تصريحات الإعلام الإيطالي تجاوزت المعايير الدبلوماسية

(أنسامد) - مايو 2 - روما - قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن تصريحات بعض السياسيين الإيطاليين ووسائل الإعلام الإيطالية تجاوزت المعايير الدبلوماسية والصحفية.



وأضاف لافروف في تصريحات لقناة Rete 4 الإيطالية : إيطاليا تقف في الصف الأول بين أولئك الذين يتبنون ويروجون لعقوبات معادية لروسيا.



لقد كان ذلك مفاجئا لنا.



وتابع : بدا لنا أن إيطاليا بفضل تاريخها يمكنها التمييز بين الأبيض والأسود. (أنسامد).



