الرئيس الإيطالي : السلامة في مكان العمل "واجب لا غنى عنه"

(أنسامد) - مايو 2 - روما - شدد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، على أهمية تدابير الصحة والسلامة، بعد موجة مقلقة من الوفيات في مكان العمل في إيطاليا.



وقال رئيس الدولة : "السلامة في أماكن العمل حق وضرورة وضمانها واجب لا غنى عنه".



وتابع ماتاريلا إنه سيتم تكريم خاص للورنزو باريلي، طالب المدرسة الثانوية الذي توفي في حادث أثناء برنامج خبرة العمل، و "كل أولئك الذين فقدوا حياتهم في أماكن العمل".



وأكد إن عيد العمال يجب أن يكون "مناسبة للتفكير والتوبيخ" وليس "طقسا". (أنسامد).



