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الرئيس الإيطالي : السلامة في مكان العمل "واجب لا غنى عنه"
    (أنسامد) - مايو 2 - روما - شدد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، على أهمية تدابير الصحة والسلامة، بعد موجة مقلقة من الوفيات في مكان العمل في إيطاليا.

    وقال رئيس الدولة : "السلامة في أماكن العمل حق وضرورة وضمانها واجب لا غنى عنه".

    وتابع ماتاريلا إنه سيتم تكريم خاص للورنزو باريلي، طالب المدرسة الثانوية الذي توفي في حادث أثناء برنامج خبرة العمل، و "كل أولئك الذين فقدوا حياتهم في أماكن العمل".

    وأكد إن عيد العمال يجب أن يكون "مناسبة للتفكير والتوبيخ" وليس "طقسا". (أنسامد).

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