الرئيس الإيطالي: يجب دعم الشعب الأوكراني

(أنسامد) - أبريل 30 - روما - وصف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الجمعة، الحرب الروسية على أوكرانيا أنها حرب بلا معنى، داعيا إلى دعم المقاومة الأوكرانية.



وقال خلال زيارة لمدينة أوديني في شمال شرق إيطاليا : في الوقت الذي بدا فيه أن الانتعاش الاقتصادي قد بدأ، حتى بوتيرة أسرع من التوقعات، اندلعت حرب لا معنى لها، نتيجة العدوان العسكري الروسي على الشعب الأوكراني، والذي يجب دعمه في مقاومته.



وأضاف أن هدف الإنسانية الذي يجب السعي لتحقيقه هو السلام الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالحرية والقانون والعدالة والتنمية في رفاهية بلداننا ومدننا. (أنسامد).



