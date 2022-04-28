ماتاريلا: الهجوم الروسي على أوكرانيا دفع أوروبا للوحدة

(أنسامد) - أبريل 28 - روما - أكد رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا أن إيطاليا على استعداد لفرض المزيد من العقوبات الأوروبية المحتملة على روسيا "بدون أي تردد"، ردا على هجومها على أوكرانيا، مشددا على أن الهجوم الروسي دفع أوروبا للوحدة.



وأوضح ماتاريلا، خلال كلمته بالجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، في ستراسبورج، أن الحرب أعطت دفعة لعملية الوحدة الأوروبية، مشيرا إلى أن خطة العقوبات تتماشى بشكل كامل مع إيطاليا.



وردا على سؤوال بشأن ما إذا كانت الشركات الإيطالية تلتزم بالعقوبات، بين ماتاريلا، "مع احترام مبادئ سيادة القانون واقتصاد السوق الحر الساري في إيطاليا، تطبق الشركات بشكل مستقل القواعد المترتبة (على العقوبات)، كما يحدث في البلدان التي لديها سوق حر".



(أنسامد).



