"لا سابينزا" أفضل جامعة إيطالية في أحدث التصنيفات العالمية

(أنسامد) - أبريل 27 - روما - صنفت جامعة "لا سابينزا"La Sapienza في روما، كأفضل جامعة إيطالية في أحدث التصنيفات العالمية من مركز تصنيف الجامعات العالمية (CWUR).



وقد أكدت جامعة "لا سابينزا"، أكبر جامعة حكومية في إيطاليا، أنها احتلت المرتبة 113 في العالم وصعدت مرتبة واحدة إلى المركز 37 في أوروبا.



وجاءت هذه الجائزة بعد أيام قليلة من تصنيف "لا سابينزا" كرائد عالمي للدراسات الكلاسيكية في تصنيف QS الشهير للجامعات العالمية.



أكدت تصنيفات مركز تصنيف الجامعات العالمية (CWUR) 2022-2023 أن أعلى ثلاث جامعات في العالم هي هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وستانفورد.



وفي إيطاليا، جاءت جامعة بادوفا في المرتبة 170، وميلانو في المرتبة 179 وبولونيا في المرتبة 181 بعد لا سابينزا.



ويشمل تصنيف (CWUR) 20000 جامعة في جميع أنحاء العالم. (أنسامد).



