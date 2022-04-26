إيطاليا-كوفيد-19: 56 الف حالة جديدة و79 وفاة

(أنسامد) - أبريل 26 - روما - أكدت بيانات وزارة الصحة الإيطالية إكتشاف 56.263 حالة إصابة إيجابية بكوفيد-19 خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة بالإضافة الي تسجيل 79 حالة وفاة.



وتشير البيانات إلي أن مجمل الحالات الآن وصل إلي 1.244.149 حالة إيجابية بزيادة 11.920 ألف حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة .



وتؤكد الإحصاءات أنه منذ بداية الوباء بلغ العدد 16.163.057، كما وصل عدد الوفيات إلي 162.688. (أنسامد).



