أكثر من 100 ألف لاجئ أوكراني يصلون إيطاليا

(أنسامد) - أبريل 25 - روما - تجاوز عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى إيطاليا 100 ألف لاجئ، بعد مرور شهرين على بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.



ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية، الأحد، وصل 100306 أشخاص إلى إيطاليا حتى الآن، من بينهم 51.880 سيدة، و12.426 رجلا و36000 قاصر.



وتتمثل الوجهات الرئيسية للاجئين الأوكرانيين عند وصولهم إيطاليا في مدن ميلانو وروما ونابولي وبولونيا.



وارتفع عدد اللاجئين الأوكرانيين في إيطاليا بمقدار 518 شخصا مقارنة بيوم السبت. (أنسامد).



