ليبيا على طاولة المحادثات بين دي مايو ومجلس الشيوخ الأمريكي

(أنسامد) - أبريل 24 - روما - بحث وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في روما، مع وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، برئاسة السيناتور كريس كونز، تطورات الوضع في ليبيا.



وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان لها على موقع تويتر يوم الجمعة، إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول الصراع الروسي - الأوكراني، وليبيا وإيران، والتعاون بشان تغير المناخ ومكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.



وكان دي مايو قد أكد يوم الخميس على أن وحدة ليبيا وتجنب التصعيد العسكري تعد أولوية لبلاده في التعامل مع الملف الليبي. (أنسامد).



