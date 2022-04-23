البابا فرنسيس : لقاء بطريرك روسيا قد يسبب الالتباس

(أنسامد) - أبريل 23 - روما - قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إنه تم إلغاء اللقاء مع بطريرك روسيا كيريل، والذي كان من المقرر انعقاده في شهر يوينو القادم في القدس، مشددا على أن العلاقات مع رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية "طيبة للغاية".



وفي الوقت الذي دعا فيه البابا فرنسيس موسكو إلى وقف الحرب في أوكرانيا، أعرب كيريل عن دعمه للغزو الروسي.



ونوه البابا فرنسيس، في مقابلة مع صحيفة (لا ناسيون) الأرجنتينية الجمعة أنه يشعر بالأسف لأن الفاتيكان اضطر إلى "تعليق" الاجتماع.



وأردف قائلا : لقد أدركت خدماتنا الدبلوماسية أن عقد اجتماع في هذا التوقيت يمكن أن يخلق الكثير من الالتباس. (أنسامد).



