إيطاليا تبرم اتفاق مع الكونغو لتعزيز إمدادات الغاز

(أنسامد) - أبريل 22 - روما - وقعت إيطاليا وجمهورية الكونغو، الخميس، اتفاقا لزيادة إمدادات الغاز من الدولة الإفريقية إلى إيطاليا، حيث تتطلع روما إلى تقليص اعتمادها على الغاز الروسي وسط حرب أوكرانيا.



والتقى وزير الخارجية، لويجي دي مايو، ووزير التحول البيئي، روبرتو سينجولاني، يرافقه الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة إيني، كلوديو ديسكالزي، بوزير خارجية الكونغو، جان كلود غاكوسو، وتم توقيع إعلان نوايا واتفاقية للطاقة.



وقال دي مايو، إن هناك حاجة ملحة لخفض اعتماد إيطاليا على الغاز الروسي، والذي يشكل حاليا 40% من إجمالي إمدادات الغاز.



ونوه دي مايو إلى اتفاق مماثل مع أنجولا تم التوصل إليه الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أن العدوان الروسي دفع إيطاليا لتنويع مصادرها.



وأضاف، "تقليص اعتمادنا على الغاز الروسي هدف له الأولوية القصوى بالنسبة لإيطاليا، نحن نبني اتفاقيات جديدة". (أنسامد).



