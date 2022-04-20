اتصال هاتفي بين دراجي ورئيس الكونجو ساسو نجيسو

(أنسامد) - أبريل 20 - روما - تلقي رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اتصالاً هاتفيا من نظيره الكونجولي دنيس ساسو نجيسو.



وتناول الاتصال الزيارة المرتقبة لوزيري الخارجية لويجي دي مايو ووزير التحول البيئى روبرتو سينجولاني، وذلك لتمثيل الحكومة في البعثات إلى جمهورية أنجولا وجمهورية الكونغو المقررة اليوم وغداً.



كما تركز الاتصال على الشراكة بين البلدين خاصة في مجال الطاقة حيث اتفق دراجي ونجيسو علي الاجتماع في أقرب فرصة.



ويمثل الوزيران دي مايو وسينجولاني رئيس الوزراء الإيطالي الذي أعلن عن اصابته بفيروس كورونا. (أنسامد).



