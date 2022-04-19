رئيس الوزراء الإيطالي دراجي ايجابي كورونا

(أنسامد) - أبريل 19 - روما - أعلن مجلس الوزراء الإيطالي عن إصابة رئيس الوزراء، ماريو دراجي، بكوفيد-19 دون ظهور الأعراض التقليدية عليه.



وسيحل محله الوزيران لويجي دي مايو وزير الخارجية وروبرتو سينجولاني وزير التحول البيئى، وذلك لتمثيل الحكومة في البعثات إلى جمهورية أنجولا وجمهورية الكونغو المقرر عقدها يومي الأربعاء 20 والخميس 21 أبريل.



وكان دراجي قد وصل إلى المنزل الريفي في سيتا ديلا بيفي في الأيام الأخيرة مع عائلته لقضاء عطلة عيد الفصح. (أنسامد).



