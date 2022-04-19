Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
رئيس الوزراء الإيطالي دراجي ايجابي كورونا
    (أنسامد) - أبريل 19 - روما - أعلن مجلس الوزراء الإيطالي عن إصابة رئيس الوزراء، ماريو دراجي، بكوفيد-19 دون ظهور الأعراض التقليدية عليه.

    وسيحل محله الوزيران لويجي دي مايو وزير الخارجية وروبرتو سينجولاني وزير التحول البيئى، وذلك لتمثيل الحكومة في البعثات إلى جمهورية أنجولا وجمهورية الكونغو المقرر عقدها يومي الأربعاء 20 والخميس 21 أبريل.

    وكان دراجي قد وصل إلى المنزل الريفي في سيتا ديلا بيفي في الأيام الأخيرة مع عائلته لقضاء عطلة عيد الفصح. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    جزيرة بروتشيدا عاصمة الثقافة الإيطالية 2022.. عرض في مارينا دي كوريتشلا علي دق الطبول

    ألبوم الصور