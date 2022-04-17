دي مايو: المغرب محاور رئيسي لإيطاليا بخصوص القضية الليبية

(أنسامد) - أبريل 17 - روما - قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن المغرب شريك استراتيجي لبلاده ومحاور رئيسي بخصوص القضايا الإقليمية، ومنها الأزمة الليبية، وذلك وفقا لوكالة الأنباء المغربية.



وأضافت وكالة الأنباء المغربية أن الوزير الإيطالي أجرى محادثة هاتفية، الجمعة، مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أكد خلالها التزام روما بتعزيز التعاون مع المملكة في جميع المجالات.



(أنسامد).



