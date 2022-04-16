إيطاليا : دي مايو يدعو لاستئناف محادثات السلام في أوكرانيا

(أنسامد) - أبريل 16 - روما - دعا وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، الجمعة إلى وقف التصعيد في أوكرانيا واستئناف محادثات السلام وعملية الحوار بين موسكو وكييف.



وقال دي مايو في تصريحات إذاعية : علينا وقف التصعيد ووقف الحرب في أوكرانيا، وينبغي استئناف عملية الحوار بين أوكرانيا وروسيا.



وأضاف وزير الخارجية الايطالي أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قدم بعض المبادرات الهامة، والآن يجب أن يتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وتابع : نأمل أن يكون عيد الفصح الأرثوذكسي على الأقل فرصة لإقناع الروس بوقف إطلاق النار. نحن نعمل على ذلك لأنه السبيل الوحيد لإخلاء المدنيين من شرق أوكرانيا حيث تتكثف الهجمات، وإفراغ دور الأيتام وإرسال الأطفال بعيدًا عن القنابل الروسية. (أنسامد).



