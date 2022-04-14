إيطاليا: الكمامات لا تزال ضرورية لمواجهة الوباء

(أنسامد) - أبريل 14 - روما - أكد وزير الصحة، روبرتو سبيرانزا أن الكمامات لا تزال ضرورية في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا في إيطاليا.



وأوضح الوزير، خلال فاعلية تحت عنوان "الرعاية الصحية العامة والخاصة.. كيف نبدأ" نظمتها أكاديمية أر سي أس وصحيفة كويري ديلا سيرا، أمس الأربعاء: "الوباء لم ينته بعد، وهناك أعداد كبيرة من الإصابات جراء انتشار الفيروس، ولكن ينبغي أن نثق بالعلم".



وتابع، "حتى اليوم، لدينا 91.44% من الإيطاليين الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، و90% أكملوا الدورة الأولى (للقاح)، بالإضافة إلى 39 مليونا حصلوا على جرعة معززة أيضا".



وكشف الوزير أن إيطاليا بدأت خلال الأيام الأخيرة، تقديم جرعة ثانية معززة لمن هم فوق الثمانيين عاما والأشخاص الذين يعانون من وضع صحي هش. (أنسامد).



