نحو 91 الف لاجئ أوكراني في إيطاليا

(أنسامد) - أبريل 13 - روما - وصل إلي إيطاليا نحو 91 الف لاجئ أوكراني منذ بداية الحرب نصفهم من السيدات وما يقرب من 34 الف طفل.



ويقول رئيس الحماية المدنية فابريزيو كورسيو إن 4 مناطق إيطالية فقط هي ميلانو وروما ونابولي وبولونيا التي تعاني من تدفق اللاجئين، مشيراً إلى ضرورة إعادة توزيعهم علي باقي المدن.



وستقوم الحكومة الإيطالية بصرف المساعدات المقررة للاجئين خلال أسابيع قليلة بواقع 300 يورو لكل مواطن أوكراني يحظى بنظام الحماية المؤقتة و150 يورو لكل قاصر. (أنسامد).



