وزارة العدل الإيطالية: مصر لا تتعاون معنا في قضية ريجيني

(أنسامد) - أبريل 12 - روما - اتهمت وزارة العدل الإيطالية السلطات المصرية" بغلق كافة أبواب التعاون مع إيطاليا حول موضوع جوليو ريجيني".



وقد طالب محامي أسرة ريجيني، رئيس الوزراء، ماريو دراجي بالتدخل لإنهاء هذه المهزلة.



وفي 15 مارس الماضي شارك مدير التعاون القضائي الإيطالي في إجتماع بالقاهرة حيث تم ابلاغه بأن المسألة كلها من اختصاص المدعي العام المصري الذي أغلق ملف القضية و من ثم لا مجال لإستكمال التحقيقات.



و في ضوء المراسلات الواردة من وزارة العدل بشأن الرفض المصري للتعاون أمر المدعي العام الإيطالي بتعليق الإجراءات ضد أربعة من رجال الشرطة المصرية متهمين باختطاف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني.



وقد أرجأ القاضي المحاكمة إلى 10 أكتوبر المقبل، حيث سيتم الاستماع إلى رئيس دائرة الشؤون القضائية بوزارة العدل، نقولا روسو، بشأن أي تطورات بعد إرسال المذكرة إلى المصريين عقب الاجتماع الذي عقد في 15 مارس. (أنسامد).



