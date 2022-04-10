دي مايو: بوتين يواصل "أعمال القتل الرهيبة" في أوكرانيا

(أنسامد) - أبريل 10 - روما - صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يواصل أعمال القتل الرهيبة" في أوكرانيا بعد أن ضربت قنابل محطة في كراماتورسك مما أسفر عن مقتل 39 شخصًا، بينهم أربعة أطفال.



وقال الوزير في تصريح لقناة Tg4 - Diario di guerra الإيطالية : "يجب أن تنتهي هذه الحرب، نحن نعمل من أجل مؤتمر سلام، لكن الأمر يتطلب طرفين من أجل تحقيق السلام".



وإستطرد دي مايو قائلا "بوتين كشف أنه لا يريد السلام. إنه يواصل أعمال القتل الرهيبة هذه، ويجب أن نأخذ الأموال التي تمول بها هذه الحرب".



وأضاف "ما حدث في بوتشا ليس مؤثرات خاصة، إنها الحقيقة"، في إشارة إلى المزاعم الروسية بأن مشاهد مدنيين تم إعدامهم تم تدبيرها.



وتابع دي مايو: "إذا رأيت أثناء المحادثات مثل هذه الصور، صواريخ تطلق على النساء والأطفال، فمن الواضح أن المفاوضات ستستغرق وقتًا أطول، يجب أن نتوقع حربا طويلة". (أنسامد).



