زوجة رئيس أوكرانيا تدعو إيطاليا لاستقبال المزيد من الأطفال

(أنسامد) - أبريل 9 - روما - ناشدت السيدة الأولى لأوكرانيا، أولينا زيلينسكا، الجمعة، الشعب والمؤسسات الإيطالية لاستقبال المزيد من الأطفال الأوكرانيين، وخاصة المرضى منهم، بعد الغزو الروسي لبلادها.



وقالت في تصريحات لمحطة (راي) التلفزيونية الإيطالية : "إيطاليا استقبلت أكثر من 150 طفلاً في مستشفياتها"، كما أدى الفاتيكان دوره أيضًا في استقبال أطفالنا بمستشفى بامبينو جيسو للأطفال التابعة للفاتيكان (في روما)، حيث ذهب البابا لزيارتهم ومباركتهم.



وأضافت : أدعو جميع الأشخاص والمؤسسات الإيطالية التي يمكنها ذلك لاستضافة أطفالنا وتوفير المأوى لهم والعلاج الطبي وإعادة التأهيل.



ونوهت أولينا زيلينسكا أن "حقوق الأطفال الأوكرانيين تنتهك اليوم من قبل الغازي الذي يقصف المستشفيات والمدارس والمباني السكنية"، مشيرة إلى أن 250 طفلاً لقوا مصرعهم. (أنسامد).



