دي مايو: إيطاليا تدعم حزمة خامسة من العقوبات على روسيا

(أنسامد) - أبريل 8 - روما - قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن بلاده تدعم تطبيق حزمة خامسة من العقوبات على روسيا، من أجل إضعاف اقتصادها على خلفية الهجوم الذي تشنه على أوكرانيا.



وأوضح دي مايو، على هامش مجلس حلف الناتو، أن "إيطاليا تدعم بشكل كامل حزمة خامسة من العقوبات، لأننا الآن لا يمكننا أن نفعل سوى إضعاف الاقتصاد الروسي حتى لا يتمكن بوتين من الاستمرار في تمويل الحرب".



وتابع، "إيطاليا تأمل وتعمل مع شركائها من أجل عقد مؤتمر سلام، وهو خطوة أساسية لوقف الصراع وإعادة أوكرانيا إلى الشعب الأوكراني، ووقف تلك الصور الرهيبة التي نراها كما في بوتشا".



ونوه رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أنه سيلتقي بنظيره التركي على هامش المجلس في تركيا، مؤكدا أن هذه الأخيرة هي الدولة الاكثر تسهيلا للوساطة في الوقت الحالي مع روسيا. (أنسامد).



