البابا: الأمم المتحدة تقف عاجزة أمام الحرب في أوكرانيا

(أنسامد) - أبريل 6 - روما - صرح البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أن "الأمم المتحدة تقف عاجزة أمام الحرب في أوكرانيا".



وأضاف في خطبة عامة "في الحرب الحالية في أوكرانيا، نشهد عجز منظمة الأمم المتحدة".



وتابع، "غالبًا ما نتحدث اليوم عن الجغرافيا السياسية، ولكن للأسف المنطق السائد هو استراتيجيات الدول الأقوى لتأكيد مصالحها من خلال توسيع منطقة النفوذ الاقتصادي والأيديولوجي والعسكري".



وأكد البابا فرانسيس، "بعد الحرب العالمية الثانية، جرت محاولة لإرساء أسس تاريخ جديد من السلام ، ولكن للأسف لا نتعلم، للأسف استمر التاريخ القديم للقوى العظمى المتنافسة". (أنسامد).



