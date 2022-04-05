إيطاليا تطرد 30 دبلوماسي روسي

(أنسامد) - أبريل 5 - روما - أعلنت إيطاليا صباح اليوم طرد 30 دبلوماسيا روسيا .



أكد وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو طرد 30 دبلوماسيا روسيا بدعوى مسائل تتعلق بالأمن القومي.



رداً علي القرار الإيطالي قالت روسيا إنها ستنتقم من إيطاليا لطردها 30 من دبلوماسييها.



كانت الدنمارك قد أعلنت في وقت سابق اليوم طرد 15 دبلوماسيا روسيا بتهمة التجسس وأعلنت الخارجية الألمانية، أمس طرد عدد كبير من الدبوماسيين الروس من أراضيها ردا على "جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا".



وقالت وزير الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في بيان: إن بلادها اتخذت هذه الخطوة لإظهار موقفها ضد "وحشية" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، إثر التقارير التي تحدثت عن فظائع ارتكبتها القوات الروسية في مدينة بوتشا الأوكرانية.



وفيما لم تعلن الخارجية الألمانية العدد الفعلي للدبلوماسيين الروس الذي أعلنتهم أشخاصا غير مرغوب فيهم، قالت وكالة الأنباء الرسمية "د ب أ" إن الحكومة أمرت بطرد 40 دبلوماسيا.



كما قررت فرنسا أمس طرد 35 دبلوماسيا روسيا من أراضيها.



وأفادت وزارة الخارجية في بيان، أنها اتخذت قرار طرد 35 دبلوماسيا روسيا يعملون في البلاد وتتعارض أفعالهم مع المصالح الأمنية الفرنسية. (أنسامد).



