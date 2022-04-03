إيطاليا تودع حالة طوارئ وتدابيرCOVID-19

(أنسامد) - أبريل 3 - روما - لأول مرة منذ 31 يناير 2020، لم تعد إيطاليا في حالة طوارئ COVID-19 اعتبارًا من يوم الجمعة، حيث تمضي االبلاد قدمًا نحو الانتهاء من التدابير المرتبطة بالوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية.



ومع إنتهاء حالة الطوارئ يوم الخميس، توقفت لجنة الخبراء الطبية CTS التي تقدم المشورة للحكومة بشأن تدابير فيروس كورونا، وتوقف مكتب المفوض الاستثنائي لـ COVID-19 عن العمل.



وقد تم استبدالهم بوحدة خاصة في وزارة الصحة مكلفة بإكمال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا واعتماد تدابير أخرى بشأن الوباء، والتي ستظل سارية حتى نهاية العام.



وقد اختفى أيضًا نظام الألوان الذي تم بموجبه تصنيف المناطق الإيطالية من الأبيض منخفض المخاطر لـ COVID إلى الأحمر عالي الخطورة، على الرغم من استمرار مراقبة العدوى.



كما لم يعد من الضروري أن يكون لديك تصريح "الممر الأخضر الأساسي"، والذي يُظهر أن الشخص قد تم تطعيمه ضد كورونا، أو تعافى منه أو جاءت نتائج فحصه سلبية في الأيام القليلة الماضية، لدخول المكاتب العامة والمتاجر والبنوك ومكاتب البريد.



وفي غضون ذلك، حذر وزير الصحة روبرتو سبيرانزا: "الوباء لم ينته بعد، إننا نديره الآن بأدوات عادية"، مشيرا إلى أن "التحدي الحقيقي الآن هو إعادة بناء خدمة صحية وطنية جديدة". (أنسامد).



