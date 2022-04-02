إيطاليا : مصادرة أصول روسية بقيمة 900 مليون يورو

(أنسامد) - أبريل 2 - روما - أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن إيطاليا صادرت أصولاً روسية تبلغ قيمتها الإجمالية 900 مليون يورو التزاما منها بشأن تنفيذ العقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.



وقال دي مايو، في مقابلة مع صحيفة (بيلد) الألمانية : إيطاليا تمتثل بصرامة للالتزامات الدولية الخاصة بالعقوبات، وبالتالي أيضًا بشأن مصادرة ممتلكات في إيطاليا لأشخاص مدرجين على القائمة.



وتضم تلك الأصول يختاً تعود ملكيته للملياردير الروسي أندريه ميلينشينكو، والذي كان في حوض جاف في ميناء شمال شرق إيطاليا لأعمال صيانة منذ يناير. (أنسامد).



