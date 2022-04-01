دراغي: روسيا وأوكرانيا يريدون إيطاليا "ضامنا"

(أنسامد) - أبريل 1 - روما - أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، أن كلا من أوكرانيا وروسيا طلبت من إيطاليا أن تكون "ضامنا" لتنفيذ إتفاق سلام نهائي بين كييف وموسكو.



وخلال مؤتمر صحفي، دافع دراغي عن سياسة دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا، عقب غزوها لجارتها، مؤكدا، "العقوبات تعمل".



وبين دراغي، الذي تحدث مع بوتين هاتفيا، الأربعاء الماضي، أن "السلام يمكن أن يتحقق إذا دافعت أوكرانيا عن نفسها، وإلا فلن يتحقق السلام"، قبل أن يضيف، "مساعدة أوكرانيا، وإظهار أنفسنا متحدين في الحرب، يدعم أيضا نظام متعدد الأطراف، وكذلك الأسس التي رافقتنا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وأعطتنا الديمقراطية والسلام والازدهار".



وعلى صعيد آخر، قال دراغي إن لديه توقعات إيجابية بشأن دور الصين في حل هذه الأزمة، مشددا على أن بكين يمكنها أن تصبح لاعبا رئيسيا في عملية السلام. (أنسامد).



