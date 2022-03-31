دراجي: بوتين أكد لي أنه من المبكر عقد لقاء مع زيلينسكي

(أنسامد) - مارس 31 - روما - أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغه خلال محادثة هاتفية أنه من المبكر عقد لقاء مع نظيره الأوكراني زيلينسكي.



وأوضح دراجي، اليوم الخميس، أن العقوبات على روسيا فعالة، متابعا، "بوتين أبلغني أن الظروف ليست مناسبة لوقف إطلاق النار".



وجاء هذا الاتصال بين دراجي وبوتين، في الوقت الذي تحاول روسيا تطبيق قرار تصدير الغاز إلى أوروبا بالعملة الروسية، الروبل، وهو ما ترفضه الدول الأوروبية، والتي تعتبره محاولة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على موسكو، على خلفية هجومها على أوكرانيا. (أنسامد).



