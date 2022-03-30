أوكرانيا: دراجي يطالب بالالتزام بمطالب الناتو

(أنسامد) - مارس 30 - روما - طالب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي بزيادة الإنفاق العسكري بنسبة 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي امتثالاً لمطالب الناتو.



وقال دراجي " لا يمكننا التهرب من التزاماتنا تجاه الناتو وإلا ستنهار الإتفاقية التي تحافظ علي الأغلبية".



وجاءت مطالبة دراجي بعد حصوله علي تأييد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.



ووجه دراجي رسالته القوية للائتلاف الحكومي وخاصة حركة الخمس نجوم والذين يعارضون فكرة زيادة الإنفاق العسكري ويصفون قرار الحكومة في هذا الصدد بأنه "غير مقبول". (أنسامد).



