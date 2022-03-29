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إيطاليا-كوفيد: 30710 إصابة و95 وفاة و14.5٪ معدل الإيجابية
    (أنسامد) - مارس 29 - روما - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن اكتشاف 30710 حالة اصابة جديدة بكوفيد - 19 خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة بالإضافة إلى 95 حالة وفاة ومعدل ايجابية يصل إلي 14 بالمائة.

    وتشير البيانات إلى انخفاض عدد الحالات الجديدة مقارنة باليوم السابق حيث تم تسجيل 59555 حالة إيجابية و82 حالة وفاة.

    وتؤكد بيانات الوزارة أن عدد المرضي حاليا في إيطاليا يصل إلي 1.254.056 حالة.

    وتضيف البيانات أن عدد المصابين الإجمالي منذ بداية الوباء في إيطاليا بلغ 143.96283 اصابة و 158877 وفاة مشيرة إلى أن معدل الإيجابية بلغ 14.5 بالمائة مقارنة ب 15.5 بالمائة في اليوم السابق. (أنسامد).

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